شاهد: مناطيد تحمل لافتات ضد حرب غزة في كبادوكيا التركية

حاملة لافتات تدعو إلى وقف إطلاق نار فوري بقطاع غزة، حلقت مناطيد حرارية في منطقة كبادوكيا السياحية، وسط تركيا، ضمن مبادرة نظمتها منصة “دعم فلسطين” عبر استخدام المناطيد الحرارية في المدينة الواقعة بولاية نوشهير، والشهيرة سياحياً حول العالم.

وحلّقت المناطيد الحرارية في الأجواء لساعة كاملة حاملة اللافتات التي كتب عليها باللغتين التركية والإنجليزية “وقف إطلاق نار فوري في غزة، وافتحوا معبر رفح”.

وقال مصطفى غتش ترك، رئيس منصة دعم فلسطين في نوشهير في حديثه للصحفيين، إن “العالم أجمع يلتزم الصمت أمام مقتل المدنيين دون أي تمييز بين صغير وكبير في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”، مضيفًا أن سكان القطاع المدنيين يعانون من مأساة حقيقية في ظل الحرب والحصار.

كما أوضح غتش ترك أنهم أطلقوا هذه المبادرة عبر المناطيد الحرارية للفت الأنظار إلى ضرورة فتح معبر رفح ووقف إطلاق النار فوراً بقطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء ومدنيين، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.