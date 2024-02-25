طوابير أطفال طويلة أمام تكيّة في دير البلح للحصول على بعض الطعام (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر تكدس النازحين في مدارس الإيواء غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتُظهر الصور تكدس فناء مدرسة في دير البلح بعشرات الخيام فضلًا عن تكدس الفصول الدراسية بآلاف النازحين. ويُقدَّر عدد النازحين في المدرسة الواحدة بنحو 5 آلاف.

وحسب تقرير لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فحتى 21 من فبراير/شباط الجاري، نزح ما يصل إلى 1.7 مليون شخص (نحو 75% من السكان) في مختلف أنحاء قطاع غزة، بعضهم مرات عدة.

وأضاف التقرير أن العائلات تُجبَر على الانتقال بشكل متكرر بحثًا عن الأمان. وفي أعقاب القصف الإسرائيلي المكثف والقتال في خان يونس والمناطق الوسطى في الأيام الأخيرة، انتقل عدد كبير من النازحين مرة أخرى إلى الجنوب.

وأفادت الأونروا بأن ما يصل إلى 1.9 مليون نازح يقيمون إما في 154 ملجأ تابعًا للوكالة أو بالقرب من هذه الملاجئ.

طوابير طويلة

وأظهرت الصور اصطفاف المئات من النازحين معظمهم من الأطفال في طوابير طويلة للحصول على بعض الطعام من تكيّة وسط مجاعة يعيشها سكان القطاع.

وقال تقرير الأونروا إنه في يومي 20 و21 فبراير/شباط، لم تدخل قطاع غزة سوى 69 شاحنة، أي بمعدل أقل من 35 شاحنة في اليوم.

وأضاف التقرير أن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع لا يزال أقل بكثير من الهدف المحدَّد وهو 500 شاحنة يوميًّا، مع صعوبات كبيرة في إدخال الإمدادات عبر معبري كرم أبو سالم ورفح.