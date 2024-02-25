“علب مغلقة”.. الاحتلال يعلن انتهاء العملية العسكرية داخل مستشفى ناصر في خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، انتهاء ما سمّاها “العملية الخاصة” التي جرت داخل مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال في بيان أن “قوات الفرقة 98 ووحدة الكوماندوز البحري 13 شاركت في العملية”.

“علب مغلقة”

وادعى البيان “العثور داخل المستشفى على علب مغلقة وغير مستخدمة للأدوية تحمل أسماء بعض المختطفين الإسرائيليين، فضلاً عن العثور على وسائل قتالية كثيرة، واعتقال نحو 200 مخرب أو أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في ممارسات إرهابية”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحم مجمع ناصر الطبي في خان يونس أكثر من مرة بعد حصاره وقطع الكهرباء عنه.

ومنذ أسابيع، يُصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية ضد المنظومة الصحية في خان يونس، وأجبر في الأيام الماضية آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج من مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي بالمدينة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن 31 مستشفى و53 مركزًا صحيًّا أخرجها الاحتلال عن الخدمة في قطاع غزة، كما استهدف 152 مؤسسة صحية جزئيًّا، ودمر 124 سيارة إسعاف.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 29692 شهيدًا و69879 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.