مشهد صادم.. رضيع فلسطيني يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب سوء التغذية (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام فلسطينية مقطعا صادما لرضيع وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بسبب سوء التغذية.

وقالت وسائل إعلام ومنصات فلسطينية إن الطفل يدعى محمود فتوح شهران، واستشهد نتيجة نقص حاد في التغذية وعدم شربه الحليب لأيام.

ونقلت وسائل إعلام عن أطباء في غزة أن الأطفال والرضع في شمالي القطاع يعانون جفافا شديدا نتيجة المجاعة التي تسبب فيها حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنعه دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن النقص الشديد في الغذاء وتزايد سوء التغذية والأمراض، قد يؤديان إلى “انفجار” في وفيات الأطفال في غزة.

ووفق تقديرات المنظمة، يعاني واحد من كل ستة أطفال دون الثانية من العمر في قطاع غزة سوء التغذية الحاد.

وحذرت منظمة إنقاذ الطفولة (سايف ذا تشلدرن) الخيرية من “تزايد خطر المجاعة ما دامت حكومة إسرائيل تواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة” وكذلك الوصول إلى المياه والخدمات الصحية وغيرها.