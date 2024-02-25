مقتل عسكريَّين إسرائيليَّين من لواء جفعاتي وإصابة 3 آخرين في معارك جنوبي غزة

ارتفع العدد المعلن لقتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة إلى 579

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل عسكريَّين وإصابة 3 بجروح خطرة من “لواء جفعاتي” في معارك جنوبي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “سمح جيش الدفاع صباح اليوم الأحد بالإعلان أن جنديين من دورية جفعاتي، هما الرقيب نيريا باليتا (21 عامًا) من شيفي شومرون، والرقيب عيدو إيلي زاريهان (20 عامًا) من القدس، قد قُتلا في مواجهات في جنوبي قطاع غزة”.

ونقلت الهيئة عن الجيش أنه “إضافة إلى ذلك، فقد أصيب ضابط وجنديان من دورية جفعاتي بجروح خطرة في المعركة نفسها، وجرى إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، كما جرى إبلاغ عائلاتهم”.

وحسب جيش الاحتلال، ارتفع العدد المعلن لقتلاه منذ بداية الحرب على غزة إلى 579، بينهم 240 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، أمس، مقتل ضابط برتبة رائد خلال معركة في شمالي قطاع غزة.

وأعلن الناطق العسكري أن القتيل هو إيال شومينوف (24 عامًا) قائد سرية في لواء جفعاتي من سكان كرميئيل، وأنه أصيب بصاروخ مضاد للدروع.