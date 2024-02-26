افتتاح قمة “الويب قطر 2024” ورئيس الوزراء يعلن إطلاق صندوق استثمار بمليار دولار لدعم رواد الأعمال (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إطلاق صندوق استثمار بمليار دولار لدعم رواد الأعمال محليًّا وعالميًّا في مجال التكنولوجيا.

وأضاف رئيس الوزراء القطري في كلمة خلال افتتاح “قمة الويب قطر 2024″، مساء الاثنين، أن الصندوق سيوفر للشركات الناشئة منصة للحصول على التمويل اللازم من أجل دفع أعمالهم إلى الأمام.

وأعلن جهاز قطر للاستثمار، يوم الاثنين، إطلاق أول “صندوق لرأس المال الجريء في قطر” بهدف تعزيز الابتكار.

وذكر الجهاز في بيان أن برنامج الصندوق القابض سيقوم “باستثمار أكثر من مليار دولار في صناديق رأس المال الجريء الدولية والإقليمية”.

وأفاد البيان بأن “البرنامج سيعمل على تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في تحقيق عوائد تجارية على مستوى السوق وبما يتماشى مع مهمة جهاز قطر للاستثمار في تأمين عوائد مستدامة وطويلة الأجل للشعب القطري”.

وأضاف أن البرنامج يهدف أيضا إلى دعم “التنمية المستدامة والحيوية لمنظومة رأس المال الجريء وللشركات الناشئة”.

وقال البيان إن البرنامج سيسعى إلى “استقطاب كبرى صناديق رأس المال الجريء ورواد الأعمال على المستوى الدولي إلى قطر ومنطقة الخليج كافة، مما يوفر خبرات كبيرة في مجال رأس المال الجريء والشركات الناشئة، والمساهمة في نمو قاعدة محلية وإقليمية من أصحاب رأس المال الجريء ومؤسسي الأعمال”.

وأضاف أن البرنامج سيهتم بالتركيز على قطاعات معينة مثل “قطاعات التكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا التعليمية، والرعاية الصحية، كما سيركز في المقام الأول على الاستثمار غير المباشر عبر صناديق أخرى لرأس المال الجريء، إلا أنه سيكون قادرًا على القيام باستثمارات مشتركة في الصناديق المشاركة”.