جيش الاحتلال يفتح النار على مئات المدنيين أثناء انتظار المساعدات في غزة (شاهد)

مع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ143، تتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع المحاصر، الذين يهددهم شبح المجاعة، بالتزامن مع تعنت إسرائيل حيال إدخال المساعدات والمواد الغذائية والإمدادات الأساسية التي يحتاجون إليها.

وأظهرت صور، مئات من الفلسطينيين متجمعين في شارع الرشيد غربي مدينة غزة، في انتظار مساعدات إنسانية، يُتوقع وصولها بكميات محدودة إلى سكان غزة ومحافظة الشمال.

ووثقت الصور إطلاق الآليات الإسرائيلية نيرانها باتجاه الفلسطينيين؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات منهم، وفرار الباقين هربًا من تقدم قوات الاحتلال نحوهم.

ويقدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من ربع سكان غزة استنفدوا إمداداتهم الغذائية. وحذرت اليونيسيف من أن 90% من أطفال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية.

وكان برنامج الغذاء العالمي، قد أعلن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة المحاصر، بعد 3 أيام فقط من استئناف محاولات إدخالها، معلّلًا ذلك بعدم “توفر الظروف الآمنة”.

وفي تصريح سابق لها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة الإسرائيلية “تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة، مما يشكل جريمة حرب”.