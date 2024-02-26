جيش الاحتلال يفتح النار على مئات المدنيين أثناء انتظار المساعدات في غزة (شاهد)

مع دخول الحرب الإسرائيلية يومها 143، تتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع المحاصر، الذين يتهددهم شبح المجاعة، بالتزامن مع تعنت إسرائيل حيال إدخال المساعدات والمواد الغذائية والإمدادات الأساسية التي يحتاجونها.

وأظهرت صور المئات من الفلسطينيين المتجمعين في شارع الرشيد غربي مدينة غزة، في انتظار مساعدات إنسانية، يُتوقع وصولها بكميات محدودة للسكان في مدينة غزة ومحافظة الشمال.

ووثقت الصور إطلاق الآليات الإسرائيلية نيرانها باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، وفرار من تبقى منهم هربا من تقدم قوات الاحتلال نحوهم.

ويقدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من ربع سكان غزة استنفدوا إمداداتهم الغذائية. وحذرت اليونيسيف من أن 90% من أطفال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية.

وكان برنامج الغذاء العالمي، أعلن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة المحاصر، بعد 3 أيام فقط من استئناف محاولات إدخالها، قارنا ذلك “بتوفر الظروف الآمنة”.

وفي تصريح سابق لها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة الإسرائيلية “تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة، مما يشكل جريمة حرب”.