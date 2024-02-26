رجل يشعل النار في نفسه أمام سفارة إسرائيل في واشنطن

قالت خدمة الإطفاء والطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن إن شخصًا أشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية، في وقت سابق الأحد.

وقالت الخدمة في منشور عبر منصة “إكس” إنها تلقت اتصالًا عن “شخص مشتعل خارج السفارة الإسرائيلية”، مضيفة أنهم “عندما وصلوا، كان أفراد من الخدمة السرية الذين يرتدون الزي الرسمي قد قاموا بإطفاء الحريق”.

وذكرت أنه تم نقل الشخص إلى المستشفى في حالة حرجة تهدد حياته.

ولم يكشف المسؤول عن تفاصيل حول هوية الرجل أو الأسباب التي دفعته لإضرام النار في نفسه أمام مبنى السفارة.