“شعور بمليون دولار”.. فرحة فلسطيني بعد حصوله على أول كيس طحين منذ 5 أشهر (فيديو)

شارك مواطن فلسطيني فرحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد حصوله على أول كيس طحين منذ بداية الحرب على غزة.

ونشر يوسف الرياشي مقطع فيديو لشقيقه على حسابه في إنستغرام، وهو يقول “الحمد لله أخدنا كيس طحين من 5 أشهر، شعور أقسم بالله بمليون دولار”.

وأكمل والفرحة ترتسم على وجهه “يا سلام، إن شاء الله نوصل سالمين غانمين”، لافتًا إلى أنه سلك الطريق الموازي للشاطئ حتى لا يعترضه من سمّاهم “قطّاع الطرق”.

وفي منشور آخر، طالب الرياشي رواد المنصات بتهنئته لحصولهم على أول كيس طحين من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة، قائلًا “باركولنا، أخدناه بالموت والدم”، متابعًا بأسى “ياه لوين وصلنا؟”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى اليوم الاثنين 29 ألفًا و782 شهيدًا، و70 ألفًا و43 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت الحرب في دمار هائل للبنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.