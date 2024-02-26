غزة.. أسير محرر يكشف السبب الحقيقي وراء التعذيب في سجون الاحتلال (شاهد)

روى أسير غزّي محرر، تفاصيل صادمة عن التنكيل الوحشي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الاحتلال.

وقال الأسير المحرر حازم أبو هداف “إتحاصرنا إمبارح 8 ساعات كاملين في البرد والسقعة، بالأواعي (الملابس) الداخلية إحنا والنسوان. استخدموا ضدنا شتى أنواع التعذيب، من مواسير حديد لعصي لمياه لغرق لخنق لضرب بالكعب ضرب بالكفوف، مضلش إشي إلا استخدموه ضدنا”.

وعن سبب كل هذا التعذيب قال “بدهم يسحبوا اعترافات، وين المخطوفين؟ وين في مقاومة؟ وين في مواقع؟ بده يعرف أي معلومة”.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، طالب في وقت سابق، إسرائيل بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المخفيين قسريا، بما في ذلك الإفصاح عن أسمائهم وأماكن وجودهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه سلامتهم والوقف الفوري لعمليات التعذيب وسوء المعاملة.

وأكد المرصد أن قيام إسرائيل بممارسة هذه الاعتداءات الوحشية ضد المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين يصل إلى حد “ارتكابها لجريمة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وهي جرائم تقع ضمن نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، حسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.