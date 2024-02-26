فرحة عارمة بين سكان خان يونس في غزة بعد إنزال مساعدات من الجو (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على لقطات لفرحة المواطنين والنازحين في محافظة خان يونس بعد إنزال مساعدات إنسانية جوا قرب ساحل البحر، اليوم الاثنين.

وبدت السعادة واضحة على الوجوه بينما يعدو أصحابها نحو المكان الذي يتوقعون أن تستقر المساعدات فيه بعد هبوطها بالمظلات.

وقال الجيش الأردني، في وقت سابق الاثنين، إنه نفذ “أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة” بمشاركة فرنسية.

وأضاف الجيش الأردني في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أنه نفذ الإنزالات عبر “أربع طائرات من نوع (سي 130) إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية تحمل على متنها مساعدات إغاثية”.

وأوضح أن المساعدات تشمل “مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفا عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب”.

وقال إن هدفه من “هذه الإنزالات الجوية بشكل رئيسي إيصال المساعدات إلى السكان بشكل مباشر، وإسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب”.

وبذلك، بلغت عمليات الإنزال التي أعلن عنها الجيش الأردني منذ بدء الحرب على غزة 16 عملية.

وخُصصت عمليات الإنزال السابقة للمستشفى الميداني الأردني، وواحدة لنحو 800 شخص محاصرين داخل كنيسة “القديس برفيريوس” بحي الزيتون في مدينة غزة عشية عيد الميلاد.

وأعلن الجيش الأردني في السابق مشاركة فرنسا وبريطانيا وهولندا في عمليات إنزال مساعدات طبية وإنسانية على قطاع غزة. وقالت إسرائيل في السابق إن عمليات الإنزال تجري بالتنسيق معها.