قبيل رمضان.. الاحتلال ينصب برجا وكاميرات مراقبة للتنصت على المصلين في الأقصى

جدد مستوطنون، اليوم الاثنين، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

تغطية صحفية: مستوطنون يقتحـ،،ـمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتـ،،ـلال" pic.twitter.com/opmDXLvndb — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 26, 2024

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي برجا مرتفعا، ووضعت عليه كاميرات مراقبة، وكذلك جددت الثكنات العسكرية المنتشرة على السور الغربي للمسجد الأقصى، وأقامت قواعد إسمنتية جديدة.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال تهدف لزيادة التنصت والمراقبة على المصلين داخل المسجد الأقصى، قبيل شهر رمضان المبارك.

تغطية صحفية| عضو رابطة أمناء الأقصى فخري أبو دياب: "سلطات الاحتـ..لال تفرض تعقيدات جديدة بنصب كاميرات دقيقة لمراقبة من يصلي في المسجد الأقصى و ربما تتم ملاحقة المصلين لاحقا ما يعتبر انتهاك للوصاية الهاشمية على المسجد؛ وقام الاحتـ..لال بتوزيع منشورات على المقدسيين لمحاولة إخافة… pic.twitter.com/24YYBpASWP — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 26, 2024

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال أقامت 3 مربعات إسمنتية فوق السور، وأن أعمالها تجري بسرعة قبيل شهر رمضان لإعادة تركيب وتثبيت أبراج المراقبة والتنصت الإسرائيلية، المطلة على باحات وساحات المسجد الأقصى، وذلك من سطح الرواق الغربي.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال pic.twitter.com/AyUboUGpEd — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 26, 2024

شهيد في جنين

وفي شمال الضفة الغربية، أعلنت مصادر طبية في مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، اليوم، استشهاد الشاب ماجد عوض نبهان من مخيم جنين، متأثرًا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مخيم جنين.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف مركبة مدنية في مخيم جنين، مساء الخميس الماضي؛ مما أسفر عن استشهاد الشاب ياسر مصطفى حنون، والطفل سعيد رائد جرادات (17 عاما)، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال على الأقل.