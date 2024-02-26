سياسة|فلسطين

قبيل رمضان.. الاحتلال ينصب برجا وكاميرات مراقبة للتنصت على المصلين في الأقصى

يصعّد المستوطنون اقتحام الأقصى منذ 7 أكتوبر الماضي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى (رويترز أرشيف)
26/2/2024-|آخر تحديث: 26/2/202412:35 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

جدد مستوطنون، اليوم الاثنين، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي برجا مرتفعا، ووضعت عليه كاميرات مراقبة، وكذلك جددت الثكنات العسكرية المنتشرة على السور الغربي للمسجد الأقصى، وأقامت قواعد إسمنتية جديدة.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال تهدف لزيادة التنصت والمراقبة على المصلين داخل المسجد الأقصى، قبيل شهر رمضان المبارك.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال أقامت 3 مربعات إسمنتية فوق السور، وأن أعمالها تجري بسرعة قبيل شهر رمضان لإعادة تركيب وتثبيت أبراج المراقبة والتنصت الإسرائيلية، المطلة على باحات وساحات المسجد الأقصى، وذلك من سطح الرواق الغربي.

شهيد في جنين

وفي شمال الضفة الغربية، أعلنت مصادر طبية في مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، اليوم، استشهاد الشاب ماجد عوض نبهان من مخيم جنين، متأثرًا بإصابته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مخيم جنين.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف مركبة مدنية في مخيم جنين، مساء الخميس الماضي؛ مما أسفر عن استشهاد الشاب ياسر مصطفى حنون، والطفل سعيد رائد جرادات (17 عاما)، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال على الأقل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية