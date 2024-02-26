مصرع 8 أشخاص على الأقل بعد غرق “معدية” في النيل بمصر

قالت وسائل إعلام مصرية إن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، اليوم الأحد، إثر غرق “معدية”، قارب صغير، في نهر النيل بمحافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة.

وقال موقع “صدى البلد” الخاص إن القارب “كان يقل 14 عاملًا لقى 8 منهم مصرعهم، واستخرج الأهالي وقوات الإنقاذ النهري 6 على قيد الحياة”.

وأضاف أن “الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير وليس معدية ضخمة، ورجحت التحريات أن الحمولة الزائدة وراء غرق المركب”.

أما موقع صحيفة “المصري اليوم” الخاصة، فقال إن الحادث أسفر عن غرق 11 شخصًا، مشيرًا إلى أن القارب كان يحمل “نحو 16 عاملًا بإحدى شركات المقاولات” عند غرقه.

ونقل الموقع عن شهود عيان أن “عطلًا مفاجئًا حدث أثناء الرحلة” مما تسبب في غرق القارب.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في بيان وقوع “حادث غرق معدّية تقل عمالًا، في عزبة ربيع بمنطقة نكلا بمنشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة صباح الأحد”.

وذكرت أن عربات الإسعاف “قامت بنقل أربعة مصابين إلى المستشفى (..) غادر ثلاثة منهم بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة يتابع تداعيات غرق معدية بمنطقة نكلا في محافظة الجيزة الصحة: الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع غرق معدية بمنطقة نكلا الصحة: خروج 3 من مصابي حادث معدية «نكلا» بعد تلقي الرعاية الطبية في مستشفى مبارك المركزي pic.twitter.com/vhWSMZgSJC — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) February 25, 2024

وتتكرر حوادث غرق العبارات في نهر النيل بمصر، ومعظمها ناجم عن مشاكل في الصيانة والإهمال.

وكثير من هذه الزوارق قديمة ومتهالكة ولا تتوافر فيها معايير السلامة، وعادة ما تكون صغيرة لكن مشغليها يحمّلونها بأكثر من طاقتها لمضاعفة الأرباح.