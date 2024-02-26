مصر.. وزارة الإسكان تمنح حبيب العادلي قطعة أرض مقابل تنازله عن أخرى استولى عليها

أعلنت وزارة الإسكان المصرية، اليوم الاثنين، تنازل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي عن “قطعة أرض” بالحزام الأخضر في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، مقابل قطعة أرض أخرى خصصتها له الوزارة، حسب بيان رسمي.

ونشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية القرار الوزاري رقم 801 لسنة 2023 بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول الماضي “باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م2) بمساحة 14.33 فدانا بما يعادل 60200 متر مربع الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للعادلي لإقامة مشروع سكنى بمقابل عيني (تنازل عن 50% بموقع بديل) السابق اعتماده بالقرار الوزاري رقم (958) بتاريخ 27/10/2022، بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية”.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد وجهت إلى العادلي تهمة الكسب غير المشروع، في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، بعد حصوله على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، رغم أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراض بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، لكن العادلي خالف ذلك الحظر مستغلًا نفوذه، وحقق كسبًا غير مشروع بقيمة 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن المحاكم المصرية كانت قد أصدرت أحكام براءة لأغلب رموز نظام الرئيس المعزول حسني مبارك من اتهامات تتعلق بالفساد، ومن بينهم حبيب العادلي.