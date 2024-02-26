نشر “بطاقة تعريفية” للطائرة.. حزب الله يسقط مسيّرة “هرمز” إسرائيلية جنوب لبنان (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز هرمز 450 بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح جنوب لبنان، واستهداف قوة إسرائيلية قرب أحد المواقع العسكرية قبالة الحدود.

وقال الحزب في بيان إن وحدة الدفاع الجوي (في الحزب) قامت عند الساعة 9:20 (7:20 بتوقيت غرينتش) ‌‎من صباح الاثنين، بإسقاط مسيّرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح، وقد شوهدت بالعين ‏المجردة وهي تسقط.‏

ونشر الحزب فيديو “بطاقة تعريفية” بالطائرة المسيّرة الإسرائيلية “Hermes 450” المعروفة بالعبرية باسم “زيك”.

وأكد الحزب في بيانه أن “أعين مقاتليه ستبقى ساهرة وستواصل تصدّيها ‏لطائرات العدو ومنعها من تحقيق أهدافها العدوانية”.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام لبنانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط المسيّرة الإسرائيلية.

نظام “مقلاع داود”

من جانبه أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش في الأراضي اللبنانية بعد إصابتها بصاروخ أرض جو أُطلق من لبنان اليوم الاثنين.

وقال المتحدث “إن مقاتلات الدفاع الجوي الإسرائيلي، اعترضت صاروخ أرض جو أطلقه حزب الله على طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل في سماء لبنان باستخدام نظام (مقلاع داود)”.

وأضاف أن صافرات الإنذار دوّت في مستوطنة “ألون تافور”، إثر إطلاق الصاروخ الاعتراضي، دون وقوع إصابات. وأشار إلى أنه بعد وقت قصير، أطلق صاروخ آخر على الطائرة وأصابها، ونتيجة لذلك سقطت الطائرة في الأراضي اللبنانية.

وأمس الأحد، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في كلمة مصورة، بتكثيف قصف حزب الله ولو تم التوصل إلى هدنة مؤقتة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حربها على قطاع غزة، برعاية عدة دول إقليمية وغربية.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، تشهد الحدود بين لبنان وشمال فلسطين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.