هل لدى المقاومة مخزون من السلاح لمواصلة معركة طويلة مع الاحتلال في غزة؟ (فيديو)

أكد محمد نزال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن كتائب القسام -الجناح العسكري للحركة- وفصائل المقاومة تملك من الذخيرة ما يسمح لها بمواصلة مواجهة الاحتلال.

وقال لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأحد، إن مشاهد تم بثّها تؤكد أن الحديث المتداول بأن مدينة رفح هي آخر معاقل حركة حماس غير صحيح؛ لأن القتال مستمر في مناطق عديدة في قطاع غزة وعلى رأسها خان يونس.

وأكد أن المراهنة على انتهاء المقاومة أمر خاطئ وأوهام، مشيرًا إلى أن “المقاومة لديها نفس طويل في هذه المواجهة”.

هل لدى المقاومة مخزون من السلاح لمواصلة معركة طويلة مع الاحتلال الإسرائيلي في #غزة؟#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/qzarUVfCLI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2024

وكشف عن استعداد المقاومة لنفس طويل قبل عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبيّن أنها توقعت “أن تكون العملية طويلة ومعقدة ومركبة وأن ردة فعل الاحتلال ستكون قوية”.

وقال إن المقاومة ليس لها من خيار إلا مواصلة مواجهة الاحتلال بقدر ما تستطيع، وبكل الإمكانيات التي في أيديها، جنبًا إلى جنب مع العملية السياسية التفاوضية التي تريد أيضًا أن تصل إلى وقف المعاناة ووقف العدوان.

وتخوض الفصائل الفلسطينية قتالا ضاريا مع قوات الاحتلال، وتنشر بشكل شبه يومي استهدافها لقوات الاحتلال وآلياته، فضلا عن إسقاطها طائرات مسيّرة للجيش الإسرائيلي.