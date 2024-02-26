هيئة البث الإسرائيلية: إدارة بايدن تبحث فرض عقوبات على بن غفير

قالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لقناة (كان) التابعة لها إن الحكومة الأمريكية تدرس تطبيق جولة إضافية من العقوبات على مستوطنين، وذلك بعد العقوبات التي فرضت هذا الشهر على 4 منهم.

وأفادت الهيئة الرسمية، الأحد، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إمكانية فرض عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أو عناصر مختلفة من حزبه (عوتسما يهوديت) اليميني المتطرف، في إطار رغبة الأمريكيين “تصعيد نبرة” رسالتهم إلى إسرائيل.

وذكرت الهيئة أنه لم يتضح بعد من سيتم إدراجه في القائمة ومتى سيتم نشرها، لكن الفكرة الأمريكية تتمثل في جعل الرسالة لإسرائيل “أكثر حدة” بعد فرض العقوبات على القائمة الأولية للمستوطنين الـ4 بسبب اعتداءاتهم على فلسطينيين.

وفُرضت الجولة الأولى من العقوبات على 4 مستوطنين تورّطوا في أعمال ضد فلسطينيين وأنصار حركة “السلام الآن”، شملت إضرام النار في ممتلكات فلسطينية أدت إلى استشهاد فلسطيني، وتهديدات عنيفة للسكان البدو الفلسطينيين بمغادرة منازلهم، وشن هجمات عنيفة على المزارعين الفلسطينيين ونشطاء السلام الإسرائيليين.

ونقلت الهيئة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الرئيس بايدن يشعر بالقلق إزاء تزايد أعمال العنف في الضفة الغربية، وهو ما يشكل تهديدا للاستقرار ويعرقل إرساء دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار المسؤول إلى أن بايدن أثار هذه القضية عدة مرات مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.