أبرز عمليات فصائل المقاومة بقطاع غزة في اليوم الـ143 للحرب (فيديو)

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة لليوم الـ143 من العدوان على القطاع وأعلنت الفصائل عن عدد من عمليات الاستهداف والقصف التي نفذتها.

كتائب شهداء الأقصى

نشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد لمعدات عسكرية ومقتنيات شخصية لجنود الاحتلال.

وقالت الكتائب إن مقاتليها غنموا تلك المعدات بعد الاشتباك مع قوة خاصة تابعة للاحتلال في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ العمليات التالية:

تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة للاحتلال مكونة من 15 جنديا داخل أحد المنازل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

تدمير دبابة من نوع ميركافا بقذيفة “الياسين 105” في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

الإجهاز على قوة مكونة من 4 جنود من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس بعد استهدافهم بقذيفة مضادة للأفراد.

قصف تجمع لقوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

بالاشتراك مع سرايا القدس .. نصب كمين محكم لقوة من قوات الاحتلال في محيط جامعة فلسطين وسط قطاع غزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

.. نصب كمين محكم لقوة من قوات الاحتلال في محيط جامعة فلسطين وسط قطاع غزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. بالاشتراك مع مجموعات عمر القاسم.. قصف تجمع لقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.

سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، تنفيذ العمليات التالية:

قنص أحد جنود الاحتلال في محور التقدم شرق خان يونس.

قصف موقع “كيسوفيم” العسكري برشقة صاروخية.

بالاشتراك مع كتائب القسام .. إيقاع قوة للاحتلال بين قتيل وجريح في محيط جامعة فلسطين شمال المحافظة الوسطى من خلال نصب كمين محكم بالعبوات والقذائف المضادة للدروع والأفراد.

.. إيقاع قوة للاحتلال بين قتيل وجريح في محيط جامعة فلسطين شمال المحافظة الوسطى من خلال نصب كمين محكم بالعبوات والقذائف المضادة للدروع والأفراد. قصف تجمع لجنود الاحتلال وآلياته جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

إسقاط طائرة مسيّرة من طراز “كواد كابتر” خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط مدينة خان يونس.

استهداف آليتين عسكريتين بقذائف “آر بي جي” في محيط مفترق دولة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ونعت سرايا القدس اثنين من مقاتليها، قالت إنهما “استشهدا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي”.

كتائب المجاهدين

أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، تنفيذ العمليات التالية: