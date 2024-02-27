استشهاد رضيعين نتيجة الجفاف وسوء التغذية في شمالي غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، استشهاد رضيعين نتيجة “الجفاف وسوء التغذية” في شمالي القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الجفاف وسوء التغذية “يهددان حياة آلاف الأطفال والحوامل في قطاع غزة”.

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية إلى “إجراء مسح طبي شامل في أماكن الإيواء، لرصد وعلاج المصابين بالجفاف وسوء التغذية، ومنع الكارثة الإنسانية”.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة على أن “المؤسسات الأممية عليها مسؤوليات أخلاقية ووظيفية لحماية الأطفال والنساء، وتوفير كل أسباب النجاة من المجاعة التي تضرب قطاع غزة”.

وطالب المجتمع الدولي بـ”وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من خلال الاستهداف والتجويع والأوبئة”.

وفي 19 فبراير/شباط الجاري، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل “تهديدا خطيرا” على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمرة.

وقال تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لليونيسف، إن غزة على وشك أن تشهد “انفجارا في وفيات الأطفال”، الأمر الذي من شأنه أن “يضاعف مستوى وفيات الأطفال الذي لا يطاق بالفعل”.

“أتمنى لولادي الموت عشان مش قادر أطعميهم”.. صرخة قهر لنازح فلسطيني وسط تفشي المجاعة في قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/CtcKclRjor — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 26, 2024

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن سكان شمالي قطاع غزة أصبحوا “على حافة المجاعة، ولا ملاذ يأوون إليه” مع الحرب المستمرة منذ أشهر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.