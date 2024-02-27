اعتصام بمقر قناة أجرت لقاء مع بايدن كشف خلاله موعد وقف إسرائيل عملياتها في غزة (شاهد)

حذر بايدن من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار قتلها عدد كبير من الفلسطينيين

اعتصم عشرات من الأمريكيين المناهضين للحرب على غزة، داخل مبنى شبكة “إن بي سي” في نيويورك قبيل تسجيل الرئيس جو بايدن لقاءً مع القناة، كشف خلاله موعد وقف إسرائيل “أنشطتها العسكرية” في القطاع المحاصَر.

وقال بايدن خلال مقابلة مع برنامج الفكاهي سيث مايرز، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على وقف هجومها على قطاع غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه، محذرًا من أن تل أبيب “تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة”.

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وأضاف أن “رمضان يقترب وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في أنشطة خلال شهر رمضان من أجل إعطائنا الوقت لإخراج جميع الرهائن” المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

President Biden made an appearance Monday on 'Late Night with Seth Meyers,' where he answered questions about topics ranging from his age and the Israel-Hamas war to the conservative conspiracy about Taylor Swift. https://t.co/RxhYmIrvZ5 — NBC News (@NBCNews) February 27, 2024

وتابع “إسرائيل التزمت بتمكين الفلسطينيين من الجلاء من رفح في جنوب غزة قبل تكثيف حملتها هناك لتدمير حماس. وهناك اتفاق من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين أثناء إطلاق سراح الرهائن”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.