اعتصام بمقر قناة أجرت لقاء مع بايدن كشف خلاله موعد وقف إسرائيل عملياتها في غزة (شاهد)

اعتصم عشرات من الأمريكيين المناهضين للحرب على غزة، داخل مبنى شبكة “إن بي سي” في نيويورك قبيل تسجيل الرئيس جو بايدن لقاءً مع القناة، كشف خلاله موعد وقف إسرائيل “أنشطتها العسكرية” في القطاع المحاصَر.

وقال بايدن خلال مقابلة مع برنامج الفكاهي سيث مايرز، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على وقف هجومها على قطاع غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه، محذرًا من أن تل أبيب “تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة”.

وأضاف أن “رمضان يقترب وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في أنشطة خلال شهر رمضان من أجل إعطائنا الوقت لإخراج جميع الرهائن” المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

President Biden made an appearance Monday on 'Late Night with Seth Meyers,' where he answered questions about topics ranging from his age and the Israel-Hamas war to the conservative conspiracy about Taylor Swift. https://t.co/RxhYmIrvZ5

— NBC News (@NBCNews) February 27, 2024