الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 قوارب وصاروخَي كروز ومسيّرة للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، تدمير 3 قوارب غير مأهولة وصاروخَي كروز مضادين للسفن وطائرة مسيّرة، في مناطق تابعة لسيطرة جماعة الحوثي باليمن.

وقالت سنتكوم في بيان عبر منصة إكس “في الساعة 16:45 (13:45 بتوقيت غرينتش) والساعة 23:45 (20:45 بتوقيت غرينتش) الاثنين بتوقيت صنعاء، دمّرت قوات القيادة المركزية الأمريكية 3 قوارب غير مأهولة، وصاروخَي كروز مضادين للسفن، ومسيّرة هجومية”.

وبحسب القيادة المركزية، فإن الأسلحة المدمَّرة كانت جاهزة للإطلاق نحو البحر الأحمر، في حين كانت الطائرة المسيّرة تحلق فوق البحر.

ووفق البيان ذاته حددت قوات القيادة المركزية الأمريكية القوارب والصواريخ والمسيّرة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

وختمت سنتكوم بيانها قائلة إنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.

Feb. 26 Red Sea Update

On Feb. 26, between the hours of 4:45 p.m. and 11:45a p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces destroyed three unmanned surface vessels (USV), two mobile anti-ship cruise missiles (ASCM), and a one-way attack unmanned aerial vehicle (UAV)… pic.twitter.com/UtH2eJuMke

