الحيوان والإنسان يأكلان من نفس الطعام.. مشهد يختصر المجاعة في غزة المحاصَرة (فيديو)

يعيش سكان قطاع غزة خاصة في الشمال مجاعة قاسية، في ظل حصار خانق فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حربه على القطاع.

ويعاني السكان من نقص حاد في الطعام والموارد الأساسية، جراء حصار خانق منذ سنوات، تم تشديده مع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليمنع دخول الغذاء والدواء والوقود والكهرباء.

في ظل هذه الأوضاع أظهر مقطعا مصورا بعض الأهالي من بينهم أطفال وهم يبحثون عن طعام ليأكلوه في أحد صناديق القمامة بينما يشاركهم البحث “حمار”.

ومنذ أسابيع لم يجد سكان مدينة غزة سبيلًا أمامهم للحصول على اللحم، سوى حصان مسكين قصفه جيش الاحتلال فأدركه الأهالي قبل موته وذبحوه ليسد رمقهم مع اشتداد الحصار الخانق المفروض عليهم منذ بدء الحرب.

وأظهر مقطع فيديو متداول، جموعًا من الأهالي في حي الزيتون بمدينة غزة وهم يصطفون انتظارًا للحصول على حصة من لحم الحصان، مشيرين إلى اشتياق أبنائهم لأكل اللحم الذي ارتفعت أسعاره بشكل غير مسبوق في ظل شح الموارد ونقص الأغذية بمختلف أنواعها.

وقبل أسبوعين، صرّح مواطنون في شمال قطاع غزة بقيام بعض الأهالي بذبح حمار وأكله بسبب الجوع، وبرزت قصص إنسانية مأساوية نشرتها الجزيرة مباشر، تحكي فصولا من الصراع من أجل البقاء في ظل مجاعة تستفحل هناك.

وكان الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين، قد قال إن خطر الجوع في غزة يتزايد يوما بعد يوم، في ظل انعدام حاد للأمن الغذائي.

وفي منشور عبر حسابه بمنصة “إكس”، أمس الاثنين، لفت تشاباغين إلى أن غزة تشهد انعداما حادا للأمن الغذائي، وحذر من أن خطر الجوع يتزايد يوميا في المنطقة. وأضاف أنه “يواجه حوالي 80% من السكان بالفعل ظروفا طارئة أو كارثية لانعدام الأمن الغذائي الحاد”.

وأشار إلى أنه يعاني أكثر من مليون طفل ومسن في مراكز الإيواء من خطر الجفاف وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي والأمراض الجلدية وفقر الدم، بحسب تقارير الهلال الأحمر الفلسطيني. وأردف “هذه هي الحقيقة القاسية التي يواجهها الناس في غزة كل يوم”.

