الهلال الأحمر المصري يقيم مخيما للنازحين في خان يونس (فيديو)

أقام الهلال الأحمر المصري مخيما للنازحين الفلسطينيين يضم 600 خيمة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

والمخيم مزود بكل الخدمات اللوجستية كالكهرباء ودورات المياه وغيرها من الخدمات المعيشية التي يحتاج إليها أهالي القطاع.

وقال مدير المخيم عليان أحمد عليان إنه تم تزويد المخيم بكل الخدمات اللوجستية اللازمة مع تأمين توزيع الوجبات الغذائية اليومية لجميع المقيمين به وكل احتياجاتهم الشخصية من أدوات النظافة أو الملابس والمفروشات.

وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” المحلية أن الهلال الأحمر المصري سيقوم بإنشاء أكثر من مخيم للنازحين بقطاع غزة، على غرار مخيم مواصي في خان يونس.

وأفادت القناة بأن الهلال الأحمر المصري يجهز لإقامة المخيم الثالث في خان يونس، لاستيعاب جميع أعداد النازحين الممكنة داخل أماكن آمنة ومنظمة تتوافر فيها احتياجاتهم الأساسية، إضافة إلى إقامة مستشفى ميداني داخل قطاع غزة لتقديم الخدمات الصحية للمخيمات والنازحين.