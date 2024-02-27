الولايات المتحدة تعيّن مبعوثا خاصا جديدا إلى السودان

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها ستعيّن مبعوثا خاصا جديدا إلى السودان، في إطار مساعي واشنطن لإنهاء الحرب التي دمرت أجزاء من البلاد وأودت بحياة عشرات الآلاف.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إنه تم تعيين الدبلوماسي السابق وعضو الكونغرس توم بيرييلو في المنصب.

كما ذكر بلينكن أن السفير الأمريكي لدى السودان جون جودفري غادر منصبه، مضيفا أن دانيال روبنستين سيعمل قائما بالأعمال في الخرطوم ومديرا لمكتب شؤون السودان مؤقتا.

وأشار البيان إلى خبرة بيرييلو السابقة مبعوثا خاصا إلى منطقة البحيرات الكبرى، ومبعوثا خاصا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

من جهته، قال بيرييلو في بيان عبر منصة إكس إنه سيبني على جهود الشركاء في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط من أجل وضع حد للحرب والأزمة الإنسانية والأعمال الوحشية في السودان.

وأضاف أن هذا التعيين “يعكس مدى الإلحاح والأهمية التي أولاها الرئيس (الأمريكي جو) بايدن والوزير بلينكن لإنهاء هذه الحرب، ووضع حد للكثير من الأعمال الوحشية بحق المدنيين، والحيلولة دون تحول الوضع الإنساني المروع بالفعل إلى مجاعة كارثية”.

واندلعت الحرب بالسودان في إبريل/نيسان الماضي بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، مما أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص وفق تقديرات الأمم المتحدة، وتسبب في نزوح وهجرة الملايين داخليا وإلى الدول المجاورة.