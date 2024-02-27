بمشاركة 4 دول.. شاهد: الجيش المصري يُنفذ إنزالا جويا لمساعدات فوق غزة

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، مساء الثلاثاء، إن مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا نفذت عملية “إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية” فوق قطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت قناة “القاهرة الإخبارية” المحلية قد نقلت عن مصادر مصرية رفيعة المستوى -لم تسمّها- قولها إن “القوات الجوية المصرية قامت بعملية إسقاط لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة بمشاركة الأردن والإمارات”.

وأضافت المصادر أن مصر “تكثف مساعيها برا وجوا لإغاثة المناطق المنكوبة في شمالي قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة”.

وكشفت المصادر أن “القوات الجوية المصرية نجحت في إسقاط 10 أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية بمناطق شمالي قطاع غزة”.

وأوضحت المصادر للقناة أنه تم “إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية شمالي قطاع غزة ووسطه بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين”.