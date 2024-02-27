بمشاركة 3 دول.. شاهد: الجيش المصري ينفذ إنزال جوي لمساعدات فوق غزة (فيديو)

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، مساء الثلاثاء، إن مصر والأردن وقطر وفرنسا نفذوا عملية “إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية” فوق قطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت قناة “القاهرة الإخبارية” المحلية نقلت عن مصادر مصرية رفيعة المستوى لم تسمها، قولهم إن “القوات الجوية المصرية قامت بعملية إسقاط جوى لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة بمشاركة الأردن والإمارات”.

وأضافت المصادر أن مصر “تكثف مساعيها برا وجوا لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة”.

وكشفت المصادر أن “القوات الجوية المصرية نجحت في إسقاط 10 أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية بمناطق شمال قطاع غزة”.

وأوضحت المصادر للقناة أنه تم “إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين”.