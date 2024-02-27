حزب الله يبث صور استهداف قاعدة “ميرون” الإسرائيلية بدفعة صاروخية كبيرة (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف قاعدة إسرائيلية للمراقبة الجوية “بدفعة صاروخية كبيرة”، وذلك ردًّا على الهجوم الإسرائيلي على منطقة بعلبك في لبنان أمس الاثنين.

وقال الحزب في بيان عبر منصته على تليغرام “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًّا على ‏العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة08:00‌‎ ‎ من صباح يوم الثلاثاء قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات”. ‏

شاهد | سقوط رشقة صاروخية على قاعدة "ميرون" في جبل الجرمق شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/RMtkfarUtW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 27, 2024

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شنّ غارتين في محيط مدينة بعلبك اللبنانية أمس الاثنين، في أول قصف لشرق لبنان منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “يقصف حاليا أهدافا لحزب الله في عمق لبنان”.

ويتبادل حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على طول الحدود الجنوبية للبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، إضافة إلى ضحايا من المدنيين اللبنانيين.

وتبعد بعلبك نحو 100 كيلومتر عن حدود لبنان الجنوبية، وتُعرف منطقة بعلبك بوادي البقاع في لبنان، بأنها معقل سياسي لحزب الله لكنها تحتضن أيضا آثارا رومانية قديمة وتعد مركزا مهما للزراعة والنقل في لبنان.