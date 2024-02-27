سياسة|لبنان

حزب الله يبث صور استهداف قاعدة “ميرون” الإسرائيلية بدفعة صاروخية كبيرة (فيديو)

ردًا على ‏قصف بعلبك في لبنان

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27/2/2024

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء أنه استهدف قاعدة إسرائيلية للمراقبة الجوية “بدفعة صاروخية كبيرة”، وذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي على منطقة بعلبك في لبنان أمس الاثنين.

وقال الحزب في بيان عبر منصته على تليغرام “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة08:00‌‎ ‎ من صباح يوم الثلاثاء قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات”. ‏

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن غارتين في محيط مدينة بعلبك اللبنانية أمس الاثنين، في أول قصف لشرق لبنان منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “يقصف حاليا أهدافا لحزب الله في عمق لبنان”.

ويتبادل حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على طول الحدود الجنوبية للبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول، أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، بالإضافة إلى ضحايا بين المدنيين اللبنانيين.

وتبعد بعلبك نحو 100 كيلو متر عن حدود لبنان الجنوبية وتُعرف منطقة بعلبك، في وادي البقاع في لبنان، بأنها معقل سياسي لحزب الله لكنها تحتضن أيضا آثارا رومانية قديمة وتعد مركزا مهما للزراعة والنقل في لبنان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات