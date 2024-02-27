حماس: رفض دول أوروبية العدوان على رفح لا يعفيها من مسؤوليتها في منعه

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صحفي إن تصريحات قادة دول أوروبية برفضهم العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح، وآخرها تصريح المستشار الألماني شولتس الذي أعرب عن رفضه القاطع للهجوم على المدينة المحاذية للحدود مع مصر، هي تصريحات محل ترحيب.

وأضاف البيان “هذه التصريحات لا تعفي الدول الأوروبية من مسؤولياتها في منع الهجوم الإجرامي على رفح، التي ينزح إليها قرابة المليون ونصف المليون مواطن فلسطيني، خصوصا مع استمرار تلك الحكومات بتوريد السلاح لجيش الاحتلال ليمضي في حرب الإبادة التي يشنها ضد الفلسطينيين”.

كما دعا البيان الدول الأوروبية، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، إلى اتخاذ مواقف عملية وجدية في منع “الكيان النازي من الاستمرار في حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني”.

وأكدت حماس في البيان ضرورة العمل بمضمون مقررات محكمة العدل الدولية، التي طالبت إسرائيل بوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.