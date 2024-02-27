“روبيمار تغرق”.. صور جوية تظهر خطرا يهدد سفينة بريطانية في خليج عدن (فيديو)

أظهرت صور جوية أن السفينة البريطانية (روبيمار) التي تعرضت لأضرار في هجوم صاروخي في 18 فبراير/شباط الحالي، مهددة بالغرق خلال 48 ساعة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد حذرت من أن السفينة تتسرب إليها المياه وتركت بقعة نفطية ضخمة في كارثة بيئية قد تتفاقم.

وتعرضت سفينة الشحن روبيمار، التي ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا وتديرها شركة لبنانية، وتحمل 41 ألف طن من الأسمدة قابلة للاحتراق، لأضرار في هجوم صاروخي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

وقبل أسبوع، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن السفينة كانت في خليج عدن بالقرب من مضيق باب المندب عندما تعرضت للضرر نتيجة الهجوم، مما أجبر طاقم السفينة على تركها.

وأعلن الحوثيون حينها أن السفينة تعرضت لأضرار كارثية، مما تسبب في غرقها لكن السلطات البريطانية نفت غرق السفينة، مشيرة إلى أنه تم التخلي عن السفينة ونقل الطاقم إلى مكان آمن بعد أن بدأت المياه تتسرب إلى الداخل.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها ببطء، وتركت بقعة نفط بطول 18 ميلاً.

من جانبها أعلنت الحكومة اليمنية، أمس الاثنين، أنها بصدد القيام بترتيبات لسحب آمن للسفينة روبيمار.

جاء ذلك في تصريح لوزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.

وقال الشرحبي “إن السفينة المستهدفة يبلغ طولها 171 مترا وعرضها 27 مترا، وذات صهاريج سائبة تحمل كمية من الأسمدة (مواد خطرة) والزيوت والوقود”.

وأعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت الماضي، أنها ستسمح بسحب روبيمار، مقابل إدخال مساعدات إغاثية لقطاع غزة الذي يعاني ويلات الحرب الإسرائيلية.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.