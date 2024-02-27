سرايا القدس تبث صور عملية قنص جندي إسرائيلي في خان يونس (شاهد)

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني في محاور التقدم شرق خان يونس”.

وكانت سرايا القدس قد أصدرت عدة بيانات، أمس الاثنين، أشارت فيها إلى تمكنها من قنص أحد جنود العدو في محور التقدم شرق خان يونس، وقصف موقع “كيسوفيم” العسكري برشقة صاروخية.

وذكرت أنها بالاشتراك مع كتائب القسام أوقعت قوة صهيونية بين قتيل وجريح في محيط جامعة فلسطين شمال المحافظة الوسطى خلال كمين محكم بالعبوات والقذائف المضادة للدروع والأفراد.

وأضافت “قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ60، تجمعًا لجنود وآليات العدو جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.

وأعلنت أنها أسقطت طائرة صهيونية من نوع “كواد كابتر” خلال تنفيذها مهام استخبارية وسط مدينة خان يونس.