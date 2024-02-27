شاهد: إسرائيليون يمنعون دخول شاحنات المساعدات إلى غزة

جدد يمينيون إسرائيليون، الثلاثاء، منع مرور شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يعاني مستويات جوع غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت القناة 7 الإسرائيلية الخاصة “أغلق ناشطو حركة ‘الأمر 9’ معبر ‘نيتسانا’ أمام مرور شاحنات المساعدات إلى غزة”.

وتنشط حركة “الأمر 9” التي تضم ناشطين من اليمين الإسرائيلي وبعض عائلات الأسرى في غزة، بالاحتجاج في الطرق المؤدية إلى معبري “كرم أبو سالم” و”نيتسانا”، وكلاهما في جنوبي إسرائيل، لمنع مرور الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الى غزة.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن الحركة أن “معبر نيتسانا مغلق أمام مرور الشاحنات إلى غزة”.

ونشرت منصات تواصل اجتماعي محلية صورا للإسرائيليين المشاركين في الاحتجاج حاملين لافتات كُتب عليها “لا طعام للعدو” أثناء وصولهم إلى المنطقة المقابلة للمعبر.

كما ظهر عدد من الناشطين الذكور المشاركين في الاحتجاج وهم يحملون أسلحة رشاشة.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه لم يُسمح لأي شاحنة بالمرور، علما بأن منع المساعدات عبر المعابر الإسرائيلية تكرر أكثر من مرة خلال الشهر الجاري.

وكانت مؤسسات أممية عديدة قد أكدت انخفاض عدد الشاحنات المحملة بالمواد الإنسانية التي تدخل إلى غزة.

وأمس الاثنين، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا.

وذكرت في بيان أن المحكمة أمرت إسرائيل في 26 يناير/كانون الثاني الماضي بـ”اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها”، وتقديم تقرير إليها بشأن امتثالها بتنفيذ التدابير المحددة “في غضون شهر”.

وأضافت “لكن بعد شهر، تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب”.