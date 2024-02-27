شاهد: جنود إسرائيليون يستمعون لـ”الإذاعة” من راديو سرقوه من منزل بغزة

نشر الجندي الإسرائيلي رفائيل علوش عبر حسابه على “تيك توك”، أمس الأحد، مقطعا مصورا وهم يستمعون لجهاز الراديو بعد أن سرقوه من منزل عقب اقتحامه في غزة.

وأظهر الفيديو الجنديين الإسرائيليين وهما يستمعان للموسيقى عبر المذياع، ويقولان باستهزاء “نحن في غزة نستمع للراديو، يا له من عالم”.

ويتفاخر جنود الاحتلال الإسرائيلي بتدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، وينشرون هذه المقاطع دون تستُّر.

وتُظهر مقاطع فيديو الجنود وهم يقومون بتخريب المتاجر والفصول داخل المدارس، كما يدلون بتعليقات مهينة للفلسطينيين، داعين إلى بناء مستوطنات إسرائيلية في القطاع، في مخالفة صريحة للقانون الدولي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى اليوم الاثنين 29 ألفًا و782 شهيدًا، و70 ألفًا و43 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت الحرب في دمار هائل للبنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.