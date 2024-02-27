شاهد: لقطات لوفاة رضيع بشمالي قطاع غزة بسبب الجفاف وسوء التغذية

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لوفاة رضيع داخل مستشفى في شمالي قطاع غزة، بسبب الجفاف وسوء التغذية.

وتأتي الوفاة مع المجاعة ونقص الإمكانات وقلة المساعدات التي تصل إلى شمالي القطاع منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتظهر في المقطع المتداول جثة رضيع عمره شهران فقط، يدعى محمد الزايغ، على أحد أسرّة مستشفى كمال عدوان، في حين يقف أقرباؤه حوله.

وأظهرت اللقطات أحدهم وهو يتحدث عن حالة الطفل، قائلًا إنه كان بحاجة إلى أجهزة التنفس، إضافة إلى ضرورة تدفئة وحضانة، وهذه الإمكانات غير متاحة مع عدم وجود مولدات كهربائية، مشيرًا إلى أن الأجهزة البسيطة المتاحة تعمل بالطاقة الشمسية.

وأردف أن الطفل عانى سوء التغذية التي تعانيها الأم بالأساس، مما أدى إلى ضعف في المناعة لديه، وفي النهاية إلى وفاته.

الإسم: محمد الزايغ

العمر: 60 يوم

سبب الوفاة: جفاف وسوء تغذية

المكان: شمال قطاع غزة#شمال_غزة_يموت_جوعاً pic.twitter.com/qyVkPF01tp — إبراهيم مسلم #غزة 🇵🇸 (@EbrahimMsalam) February 26, 2024

وأمس الأحد، حذر برنامج الأغذية العالمي من تزايد أزمة سوء التغذية في قطاع غزة، وقال في منشور على إكس “أزمة سوء التغذية تتزايد بقطاع غزة في ظل حالة الطوارئ المتعلقة بخطر الجوع”.

وأضاف “البيانات الحديثة تُظهر زيادة سريعة في مسببات سوء التغذية الحاد بالقطاع”، مشيرًا إلى أن “البيانات الواردة من شمالي قطاع غزة تُظهر ارتفاع سوء التغذية لدى الأطفال خلال 4 أشهر فقط إلى مستويات طارئة”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى اليوم الاثنين 29 ألفًا و782 شهيدًا، و70 ألفًا و43 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت الحرب في دمار هائل للبنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.