غزة.. أب يصرخ ويتمنى لأولاده الموت لعدم تمكنه من إطعامهم (فيديو)

صرخ أب فلسطيني من نقص الطعام في قطاع غزة، وعدم تمكنه من إطعام أولاده بسبب الحصار المشدد الذي فرضه الاحتلال على غزة وخاصة محافظات الشمال.

وفي مقطع مصور متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر الأب -وبجانبه أحد أبنائه- يصرخ متمنيًا الموت لأولاده لأنه غير قادر على أن يجلب لهم الطعام.

وقال الأب “في ناس بيصحى عليها الصبح مبتلاقيش لقمة تطعمها لأولادها، أنا باتمنى لولادي الموت، عشان ما يطلبش مني رغيف خبز، مش قادر أطعمهم، مش قادر أطعم ولادي، نحنا بنيجي هون بنموت”.

وأضاف باكيًا “كل يوم بنموت، لا في رز، ولا في أكل، ولا في طحين، إحنا إيش ذنبنا؟ بناشد الدول العربية وكل العالم، الحقونا يا عالم، غزة بتموت من الجوع”.

“أتمنى لولادي الموت عشان مش قادر أطعميهم”.. صرخة قهر لنازح فلسطيني وسط تفشي المجاعة في قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/CtcKclRjor — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 26, 2024

وأمس الأحد، حذر برنامج الأغذية العالمي من تزايد أزمة سوء التغذية في قطاع غزة، وقال في بيان “أزمة سوء التغذية تتزايد بقطاع غزة في ظل حالة الطوارئ المتعلقة بخطر الجوع”.

وأضاف البرنامج الأممي “البيانات الحديثة تُظهر زيادة سريعة في مسببات سوء التغذية الحاد بالقطاع”، مشيرًا إلى أن “البيانات الواردة من شمالي قطاع غزة تُظهر ارتفاع سوء التغذية لدى الأطفال خلال 4 أشهر فقط إلى مستويات طارئة”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى اليوم الاثنين 29 ألفًا و782 شهيدًا، و70 ألفًا و43 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت الحرب في دمار هائل للبنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.