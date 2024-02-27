قيادي في “حماس” يحدد الخطوط الحمر في مفاوضات وقف الحرب على غزة (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم إن الحركة “لن تقبل استعمال الاحتلال وحكومة بنيامين نتنياهو المفاوضات بغرض المماطلة لكسب الوقت وتنفيذ مخططاتهم، كما فعلوا في جولة القاهرة ومفاوضات باريس الأولى والثاني وجولة الدوحة والقاهرة”، على حد وصفه.

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة مباشر “إسرائيل تمضي في مخططها عبر استمرار القصف والقتل والتدمير لا سيما في جنوب القطاع، إضافة إلى الإبادة الجماعية باستخدام التجويع على مدار الساعة”، مؤكدًا أن حركة حماس لن تسمح لإسرائيل بأن تمارس ما وصفها بلعبة بهدف كسب المزيد من الوقت والاستمرار في استغلال الفلسطينيين والوسطاء، على حد تعبيره.

وقال نعيم إن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها تسعى لوقف العدوان، ولكن ذلك لن يكون بأي ثمن، خاصة إذا كان هذا الثمن يسمح للإسرائيليين باستكمال العدوان على الشعب الفلسطيني بعد أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن المعايير التي حددتها الحركة كانت واضحة، وتبدأ بوقف شامل وبضمانات دولية لإطلاق النار، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من عموم قطاع غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال، والبدء المباشر لعمليتي الإيواء والإعمار، ومن ثم البدء بصفقة تبادل الأسرى.

ووصف نعيم الوقف الشامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي القطاع المحاصر وعودة النازحين وبدء عمليات الإغاثة والإيواء بـ”الخطوط الحمراء غير القابلة للتجاوز”، وهو ما تم إبلاغ الوسطاء به.

وقال نعيم إن حركة حماس أبدت مرونة عالية حرصًا على الوصول إلى اتفاق لوقف العدوان بشهادة الوسطاء بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، على حد تعبيره.

واتهم نعيم نتنياهو “بتعطيل أي اتفاق في إطار محاولته للهروب من استحقاقات ما بعد وقف إطلاق النار في الداخل الإسرائيلي، حيث ستبدأ لجان التحقيق والمحاكمات، وسيذهب بعدها إلى السجن أو إلى إنهاء مسيرته السياسية”، على حد قوله.