مسؤولة بالأمم المتحدة: وصلتنا تقارير عن اغتصاب امرأتين من غزة على الأقل في سجون الاحتلال (فيديو)

أكدت ريم السالم، المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء، تلقيها تقارير عن حالات “اغتصاب وتهديدات بالاعتداء الجنسي” من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء الاعتقال التعسفي لنساء وفتيات فلسطينيات من قطاع غزة.

وقالت ريم خلال مشاركتها، الاثنين، في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “وصلتنا تقارير عن اغتصاب امرأتين على الأقل في سجون الاحتلال وتهديد أخريات بالاغتصاب”.

ووصفت ريم خلال حديثها “انتهاكات حقوق الإنسان المُبلَّغ عنها بحق النساء والفتيات في فلسطين، التي تخضع للحصار والهجمات الإسرائيلية المكثفة، بالمروعة”.

وتابعت “وصلتنا تقارير عن تعرُّض نساء وفتيات فلسطينيات للإعدام التعسفي في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن 200 امرأة وفتاة من غزة جرى اعتقالهن على يد قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأوضحت أن المعتقلات الفلسطينيات لدى إسرائيل يتعرضن للضرب المبرح ويُحرمن من الغذاء والدواء والفوط الصحية أثناء الدورة الشهرية.

وكشفت ريم أن التقارير التي وصلتهم أفادت بأن النساء والفتيات في غزة تعرضن لإعدامات تعسفية، غالبا مع أفراد أسرهن.

وقال بيان مشترك حمل توقيع خبيرات الأمم المتحدة “لقد صدمتنا التقارير التي تقول إن النساء والفتيات الفلسطينيات يتم استهدافهن عمدا وإعدامهن خارج نطاق القضاء في أماكن اللجوء أو أثناء فرارهن”.

#Israel/oPt: UN experts appalled by egregious human rights violations to which #Palestinian women & girls continue to be subjected in #Gaza & #WestBank, incl. credible reports of arbitrary executions, sexual assault & other degrading treatmentshttps://t.co/ag9r3kVJkQ pic.twitter.com/GfdqCTX3yv

— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) February 19, 2024