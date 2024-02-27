“يونيسف” تحذر من “كارثة” هجوم إسرائيل على رفح

حذرت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق المحتملة على رفح “ستشكل كارثة” على أكثر من 1.4 مليون مدني لجؤوا إلى هذه المنطقة جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في مقال نشرته على موقع “سي إن إن” تحت عنوان “الألم الذي لا يُصدَّق لأطفال غزة”.

وأشارت راسل إلى أن عدد سكان رفح الذي يقل عن 300 ألف نسمة ارتفع إلى 1.4 مليون مع نزوح اللاجئين من الشمال بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لافتة إلى أن الأطفال يشكلون أكثر من 610 آلاف من إجمالي السكان.

وأكدت أن أي تصعيد عسكري خطير سيكون “كارثيا” على السكان المدنيين المحاصرين هناك، مشيرة إلى أن 70% من الضحايا المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في غزة والبالغ عددهم نحو 30 ألفا حتى اليوم هم من الأطفال والنساء.

وحذرت من أن الهجمات الإسرائيلية المحتملة على رفح ستؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الضحايا والإصابات بين المدنيين.

Our colleague, who has been displaced five times in the past four months, describes the challenges of providing life-saving support to children in Gaza. An immediate humanitarian ceasefire provides the best chance to save lives and end suffering. pic.twitter.com/vw0w8kI5Dt — UNICEF (@UNICEF) February 24, 2024

وأضافت “تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 90% من الأطفال دون سن الخامسة في غزة أصيبوا بواحد أو أكثر من الأمراض المُعدية، وأن 70% أصيبوا بالإسهال في الأسبوعين الأخيرين”.

وشددت راسل على أنه إذا لم يتم منع الهجمات الإسرائيلية على رفح والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، فإن الأطراف المعنية “ستتحمل مسؤولية مقتل المزيد من الأطفال، إلى جانب آلاف الأطفال الذين فقدوا أرواحهم حتى الآن”.

The destruction of Gaza and killing of civilians will not bring peace or safety. That can only be achieved with a negotiated political solution prioritizing the rights and well-being of generations of Israeli and Palestinian children. My OpEd here: https://t.co/vneNOziOWD — Catherine Russell (@unicefchief) February 26, 2024

ألمانيا تحذر من الهجوم على رفح

وفي وقت سابق الاثنين، قال شولتس في تصريحات صحفية “نحذر بشكل صريح من شن هجوم واسع النطاق على رفح. الكثير من الناس فروا إلى هناك حاليا، ولا يوجد أمامهم بديل للهروب، ولا يمكنهم أن يكونوا آمنين. يجب منع وقوع كارثة إنسانية”.

والأسبوع الماضي، أعرب متحدث الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت عن “القلق البالغ” إزاء تصريحات إسرائيل عزمها شن هجوم بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

تغطية صحفية | المستشار الألماني «أولاف شولتس»: «نحذر بشكل صريح من شن هجوم واسع النطاق على مدينة رفح، ويجب منع وقوع كارثة إنسانية هناك» pic.twitter.com/lamB5QbpGg — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 26, 2024

ومساء الأحد، بحثت حكومة الحرب الإسرائيلية (الكابينت) خطة “إجلاء” الفلسطينيين من رفح في إطار عزم تل أبيب لاجتياحها، رغم التحذيرات الدولية من خطورة ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، في بيان “استعرض الجيش الإسرائيلي أثناء جلسة الكابينت لإدارة الحرب، خطة إجلاء السكان من مناطق القتال في غزة والخطط العملياتية للمراحل القادمة”، وفق ادعائه.

وبينما لم يحدد مكتب نتنياهو المناطق التي تناولها النقاش، قال موقع (تايمز أوف إسرائيل) العبري إن “الحديث يدور عن رفح”.