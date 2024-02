“يونيسف” تحذر من “كارثة” هجوم إسرائيل على رفح

حذرت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق المحتملة على رفح “ستشكل كارثة” على أكثر من 1.4 مليون مدني لجؤوا إلى هذه المنطقة جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في مقال نشرته على موقع “سي إن إن” تحت عنوان “الألم الذي لا يُصدَّق لأطفال غزة”.

وأشارت راسل إلى أن عدد سكان رفح الذي يقل عن 300 ألف نسمة ارتفع إلى 1.4 مليون مع نزوح اللاجئين من الشمال بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لافتة إلى أن الأطفال يشكلون أكثر من 610 آلاف من إجمالي السكان.

وأكدت أن أي تصعيد عسكري خطير سيكون “كارثيا” على السكان المدنيين المحاصرين هناك، مشيرة إلى أن 70% من الضحايا المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في غزة والبالغ عددهم نحو 30 ألفا حتى اليوم هم من الأطفال والنساء.

وحذرت من أن الهجمات الإسرائيلية المحتملة على رفح ستؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الضحايا والإصابات بين المدنيين.

Our colleague, who has been displaced five times in the past four months, describes the challenges of providing life-saving support to children in Gaza.

An immediate humanitarian ceasefire provides the best chance to save lives and end suffering. pic.twitter.com/vw0w8kI5Dt

— UNICEF (@UNICEF) February 24, 2024