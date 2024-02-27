3 شهداء برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة بالضفة الغربية (فيديو)

استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، ومخيم الفارعة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة الأنباء الرسمية، باستشهاد الشاب أحمد دراغمة (26 عاما) من طوباس، وأسامة جبر الزلط (31 عاما)، ومحمد سميح بيادسة (32 عاما)، من مخيم الفارعة، وإصابة ثلاثة آخرين برصاص الاحتلال في المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق الليلة، مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم، أدت إلى ارتقاء الشابين الزلط وبيادسة.

وبحسب المصادر، نفذت قوات الاحتلال عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في أحياء المخيم، بالتزامن مع اقتحام العديد من منازل المواطنين وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها.

من وداع قائد كتيبة طوباس، الشهيد "أحمد دراغمة" الذي ارتقى في المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية. pic.twitter.com/4dTySPpKFA — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 27, 2024

وفي وقت لاحق اقتحمت قوة من الاحتلال مدينة طوباس، فاندلعت اشتباكات في المدينة، أدت إلى ارتقاء الشاب دراغمة بعد إصابته برصاص الاحتلال.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر، إن الاحتلال أعاق عمل طواقمه في مخيم الفارعة، ومنعه من نقل جثمان الشهيد أسامة إلى المستشفى.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد جيش الاحتلال عملياته مخلّفًا 409 شهداء ونحو 4 آلاف و600 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.