أبرز عمليات فصائل المقاومة في اليوم الـ144 للحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، و”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، و”كتائب المجاهدين” الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، عن عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من غزة في اليوم الـ144 للحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وشملت العمليات استهداف جنود وآليات إسرائيلية، وإيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في كمين محكم داخل مبنى تم تفخيخه، وفق بيانات فصائل المقاومة.

كتائب القسام:

منذ صباح اليوم يخوض مجاهدونا معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها شمال مسجد مصعب بن عمير شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة “الياسين 105” في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون في مدينة غزة.

كتائب القسام تدك تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.

رصد مجاهدو القسام نقل طائرتي “بلاك هوك” و”يسعور” القتلى والإصابات في صفوف قوات العدو إثر المعارك الضارية في حي الزيتون بمدينة غزة.

كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة “الياسين 105” في منطقة البلد بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة خلف خطوط قوات العدو وآلياته المتوغلة ما بين شارعي 8 و9 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

سرايا القدس:

سرايا القدس تعرض مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني في محاور التقدم شرق خان يونس.

فجرنا آلية عسكرية صهيونية بعبوة “ثاقب – برميلية” في محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

في عملية هندسية معقدة تمكنا من إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح في كمين محكم داخل مبنى تم تفخيخه باستخدام صاروخ طائرة “F16” أطلقه العدو تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجر، وعمل مهندسونا على تفعيله وتفجيره بالقوة في محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

بعد عودة المقاتلين من مناطق الاشتباك في محاور التقدم بخان يونس، أكدوا تنفيذهم عددا من المهام، منها قصف بقذائف الهاون النظامي تجمعا لجنود العدو في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة، كما خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود العدو وآلياته في منطقة المشروع غرب خان يونس.

قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 تجمعا لجنود العدو في محيط مسجد علي جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة.

قصفنا عسقلان ومغتصبات (مستوطنات) غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا.

كتائب المجاهدين:

تمكن مجاهدونا من تدمير دبابة صهيونية من نوع “ميركافا 4” باستهدافها بقذيفة تاندوم في محور جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

مجاهدونا خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني وآلياته بالأسلحة المناسبة والمتنوعة في محاور التقدم بحي الزيتون في مدينة غزة وحققوا إصابات مباشرة في صفوف العدو.

استهداف مغتصبة (مستوطنة) “ريعيم” بعدد من الصواريخ.