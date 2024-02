أونروا: انخفاض مساعدات غزة في فبراير إلى النصف

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، عن انخفاض المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة في فبراير/شباط الجاري بنسبة 50% مقارنة بما كانت عليه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت الوكالة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني أنها “غير قادرة على الوصول بأمان إلى شمال غزة وأجزاء من جنوب غزة”، مضيفة أن قوافل المساعدات لا تزال تتعرض لإطلاق النار والسلطات الإسرائيلية تمنع الوصول إليها.

وأفادت بأن “44% من مدارس الأونروا أصيبت أو تضررت بشكل مباشر” في القصف الإسرائيلي على القطاع.

🔹44% of @UNRWA schools directly hit or damaged https://t.co/L0pkBwbnzI pic.twitter.com/MQ59S6jIku

🔹50% reduction in supplies entering compared to January

🔹Unable to reach north #Gaza & parts of south Gaza safely. Aid convoys reportedly continue to come under fire & denied access by Israeli Authorities

وحسب نتائج فحوص لسوء التغذية أجرتها أخيرا منظمات شريكة في مجموعة التغذية (تابعة للأمم المتحدة)، توجد في غزة زيادة كبيرة في نسبة سوء التغذية الحاد العام لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرا.

ووصل سوء التغذية الحاد العام إلى 16.2%، وهي نسبة تتخطى العتبة الحرجة التي تحددها منظمة الصحة العالمية عند 15%.

"Children who have signs of malnutrition will start treatment & weekly follow ups"

As high risk malnutrition grips children aged 6 months – 5 years and continues to rise, @UNRWA teams are providing fortified nutritional supplements in our health clinics across the📍#GazaStrip pic.twitter.com/0kNtphvkCR

— UNRWA (@UNRWA) February 28, 2024