إسرائيل تقر بتضرر قاعدة ميرون الجوية جراء صواريخ حزب الله (فيديو)

أقرت تل أبيب، مساء الثلاثاء، بتضرر قاعدة ميرون الجوية شمالي إسرائيل جرّاء صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “بعد إطلاق صفارات الإنذار شمالي البلاد في وقت سابق (الثلاثاء) تم رصد نحو 20 عملية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية”.

وأضاف “تم اعتراض عدد منها (الصواريخ) بنجاح من مقاتلي الدفاع الجوي”.

وتابع “كما تم رصد صاروخ مضاد للدبابات اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة ميرون” في الجليل الأعلى.

وأكد الجيش الإسرائيلي “رصد أضرار في وحدة التحكم بالقوات الجوية”، مضيفا أنه “لا يوجد أي ضرر في كفاءة المنشأة”.

وأشار إلى “مهاجمة أهداف تابعة لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال حزب الله في بيان إن مقاتليه “استهدفوا مرتين قاعدة ميرون الإسرائيلية للتحكم والسيطرة والمراقبة الجوية بدفعة من صواريخ مضادة للدروع، مما أدى إلى إصابة قسم من تجهيزاتها ومعداتها الفنية والتجسسية وتدميرها بالكامل”.

شاهد | سقوط رشقة صاروخية على قاعدة "ميرون" في جبل الجرمق شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/RMtkfarUtW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 27, 2024

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد قال خلال جولة أجراها على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث أطلق حزب الله رشقة صاروخية، إن حزب الله اللبناني قرر الانضمام إلى الحرب وعليه أن يدفع ثمنا باهظا لذلك.

ووفق بيان للجيش الإسرائيلي، التقى هاليفي قائد القيادة الشمالية أوري غوردين وقادة عسكريين خلال جولته، قائلا “جميع القوات المنتشرة هنا تقوم برصد العدو ومهاجمته، ولا يتم انتظار أي شيء”.

#عاجل رئيس الأركان عند الحدود الشمالية: حزب الله سيدفع الثمن غالياً جداً قام رئيس أركان جيش الدفاع اليوم (الثلاثاء) بجولة على امتداد الحدود الشمالية حيث أجرى تقديراً للموقف مع قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 146 وقادة آخرين، كما أنه التقى أفراد وحدات الاستعداد والحراسة… pic.twitter.com/JUHHgF6BmO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 27, 2024

وبوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا متقطعا، أسفر عن شهداء وجرحى في صفوف المقاومة، وقتلى وجرحى في الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى ضحايا بين المدنيين اللبنانيين.