القسام تستهدف قوة راجلة من جيش الاحتلال وتجهز عليها في خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، استهداف قوة راجلة من جيش الاحتلال تحصنت داخل مبنى بقذيفة مضادة للأفراد، والإجهاز على أفرادها في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

جاء ذلك في بيان عبر قناتها على تليغرام، وأعلنت في بيان آخر استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوتي “شواظ” و”جانبية” زُرعتا سابقا في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي بيان ثالث، قالت القسام إنها قصفت من جنوبي لبنان مواقع عسكرية شمال فلسطين المحتلة بـ40 صاروخ غراد، ردا على اغتيال عدد من قادتها بالضاحية الجنوبية لبيروت أوائل يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت القسام في البيان “قصفنا من جنوبي لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 ‘معسكر غيبور’ و’ثكنة المطار في بيت هلل’ شمالي فلسطين المحتلة برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد”.

وأضافت أن ذلك “يأتي في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة، واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان”.

وفي 2 يناير/كانون الثاني الماضي، استهدفت غارة اجتماعا لقادة من حماس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وعدد من رفاقه.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت القناة 12 العبرية (خاصة) إنه تم إطلاق 14 صاروخا من لبنان على بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخا سقط على مبنى في كريات شمونة دون إصابات، إضافة إلى سقوط صاروخين في منطقتين مفتوحتين دون إصابات أو أضرار.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفا متقطعا أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، إضافة إلى ضحايا بين المدنيين اللبنانيين.