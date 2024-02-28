بحمم من الهاون.. المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعًا لجنود الاحتلال شمالي غزة (فيديو)

قالت فصائل مقاومة فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن مقاتليها في شمال قطاع غزة قصفوا تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع.

ونشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مقطعًا مصورًا لاستهدافهم تجمعًا لجنود الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وقالت السرايا إنها قصفت تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال المتواجدين خلف المقبرة الشرقية شرق جباليا بحمم من الهاون.

ويأتي هذا القصف تأكيدًا على أن المقاومة الفلسطينية لا تزال قادرة على القيام بعمليات ضد قوات الاحتلال من شمال قطاع غزة، رغم التدمير الهائل الذي تسببت به الغارات الإسرائيلية والتوغل البري، وإعلان الكشف عن أنفاق استراتيجية للمقاومة.

وحتى الأربعاء، خلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة “29 ألفا و954 شهيدا و70 ألفا و325 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ قيامها عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في غزة.