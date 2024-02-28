شاهد: جنود الاحتلال يطلقون النار بكثافة على فلسطينيين في غزة خلال انتظارهم المساعدات

وثق فلسطينيون لحظة قنص وقتل جنود الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين خلال انتظارهم المساعدات في شارع الرشيد بمدينة غزة شمالي القطاع.

وأظهرت المشاهد عشرات الفلسطينيين وهم يفرون، وبعضهم يحاول أن يحتمي تحت ركام المباني المقصوفة خوفًا من صوت الرصاص الذي يطلقه جنود الاحتلال عليهم بعشوائية.

وبيّنت المشاهد إصابة طفل كان يحاول الفرار، وظهر آخر وقد أصيب وهو في العراء بينما يطلب منه المواطنون ألا يتحرك ويبقى ثابتًا في مكانه حتى لا يجري قنصه مرة أخرى.

وفي مشهد آخر، نُقل عدد من المواطنين الذين استشهدوا في هذه المنطقة، وكان من بينهم أطفال.

واشتكى مواطن من صعوبة الحصول على كيس طحين في مدينة غزة، قائلًا “عشان كيس طحين في غزة لازم أموت”.

وتسود في شمالي قطاع غزة مظاهر مجاعة حادة تحيق بعشرات الآلاف من النازحين وأهالي المنطقة، مع انعدام معظم المواد الغذائية الأساسية، ومنع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى المنطقة.

ويخيم شبح المجاعة على مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث يعاني نحو مليوني شخص نقصًا حادًّا في الغذاء والدواء وحتى في أماكن الإيواء.

وحذر المفوض العام للأونروا، الخميس الماضي، من أن الوكالة وصلت إلى “نقطة الانهيار”، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها، وتجميد المانحين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة تمويلهم لها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الثلاثاء 29 ألفًا و878 شهيدًا، و70 ألفًا و215 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء.