شاهد.. ماذا طلب جنود الاحتلال من شاب أسروه في شمال غزة؟

رمضان شملخ فلسطيني من شمال غزة، وقع أسيرا في يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتقته الجزيرة مباشر عقب تحريره من قبضة جيش الاحتلال.

يقول شملخ إنه تعرّض لتعذيب مبرح على يد جنود الاحتلال الذين أطلقوا النار على من كانوا معه في المنزل عند دوار دولة في مدينة غزة “خشوا دوار دولة وطرقوا علينا باب البيت، حطموا السور بتاع الدار، وفتحوا الباب وصار يطخ الأطفال والنساء، وأخذوا أمي وإخواتي وفضلت أنا”.

تعرّض رمضان شملخ -وفق ما يقول- لتعذيب بالضرب بالحجارة والركل، حين سأله أحد جنود الاحتلال عما لديه من معلومات عن حركة حماس والأنفاق، لكنه أجاب بأنه لا يعرف شيئا عنها.

وقال رمضان “في آخر شقة عذبوني، قال لي: اطلع على السطح. صار يسألني عن حماس وعن الأنفاق، قلت له: ما بعرف شيء، كسر عليَّ كرسيين، يمسك حجارة ويضرب على رجلي وبطني”.

وأضاف أن الجنود طلبوا منه صراحة ضرورة المغادرة إلى جنوب غزة “طلبوا مني أروح على الجنوب، قلت لهم: ما بدي أروح على الجنوب، بدي أروح على المعمداني، قالوا لي: هنفضل نعذب فيك لحد ما تروح على الجنوب”.