طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 9 سنوات

قفزت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، خلال العام الماضي، إلى أعلى مستوى لها منذ أزمة المهاجرين عام 2015.

وأظهرت بيانات لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، اليوم الأربعاء، أن طلبات اللجوء في دول الاتحاد ارتفعت بنسبة 18% وبتعداد 1.14 مليون في 2023.

وظل السوريون والأفغان، وفقا للوكالة، يشكلون أكبر المجموعات المتقدمة بطلبات لجوء. وفي تحوّل جديد، شكّل الأتراك ثالث أكبر مجموعة من المتقدمين، وزادت الطلبات المقدمة منهم بنسبة 82% مقارنة بالعام السابق.

وذكرت الوكالة أن عدد الفلسطينيين المتقدمين بطلبات لجوء ارتفع إلى مستوى غير مسبوق، بلغ 11600 في أعقاب شن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه من الصعب تسجيل أعدادهم بشكل دقيق نظرا لأن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعترف بفلسطين.

The 🇪🇺 received over 1.1 million asylum applications in 2023.

🔵 Top receiving countries were 🇩🇪🇫🇷🇪🇸🇮🇹

🔵 Main nationalities were 🇸🇾🇦🇫🇹🇷🇻🇪🇨🇴

🔵 EU+ recognition rate rose to 43%

Read EUAA's 📊 Latest #AsylumTrends at 📄 https://t.co/ogWULcIvf4 to discover more.

